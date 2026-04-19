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Trendy France : format Carnaval à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

Trendy France : format Carnaval à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

Trendy France : format Carnaval à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris dimanche 3 mai 2026.

Lieu : La Machine du Moulin Rouge

Adresse : 90, boulevard de Clichy

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : <p>17 à 26€</p>

TRENDY est de retour le 2 mai à La Machine du Moulin Rouge pour un événement inoubliable. Après le succès de la soirée avec Shiiva, TRENDY présente désormais « LE CARNAVAL DE CARLA GENUS ».

En Central : expérience caribéenne avec Carla Genus, Seade, Bendovaa, Shay, Vrsene ainsi que le/la gagnant(e) du DJ contest !

En Chaufferie : ambiance particulière orchestrée par KOSSA FOLIE LONDON, avec les meilleurs classiques africains ! Le son sera assuré par Bradzo, Nayth et Pez.

TRENDY est de retour le 2 mai à La Machine du Moulin Rouge pour une soirée inoubliable !
Le samedi 02 mai 2026
de 23h55 à 06h00
payant

17 à 26€

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-03T02:55:00+02:00
fin : 2026-05-03T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-02T23:55:00+02:00_2026-05-02T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris

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