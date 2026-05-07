Très chère Alice Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

Châteaurenard

Très chère Alice

Vendredi 12 février 2027 à partir de 20h. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:00:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Pièce de théâtre Très chère Alice à la Salle de l’Etoile.

Jérôme, brocanteur à la retraite, retrouve Alice, son amour de jeunesse, cinquante ans plus tard.

Lui est tendre, un peu désarmé… Elle est excentrique, gouailleuse et irrésistible.

De confidences en quiproquos, de rires en révélations, leurs retrouvailles se transforment en un feu d’artifice d’émotions et de situations rocambolesques.



Un duo explosif, une comédie pétillante et pleine de charme, où l’ordinaire devient extraordinaire !



Mise en scène Didier Brengarth.

Une pièce de Bruno Druart et Patrick Angonin.

Avec Firmine Richard. .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com

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English :

Play Très chère Alice at the Salle de l’Etoile.

L’événement Très chère Alice Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence