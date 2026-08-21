Trésors fragiles : comment préserver la mémoire face au temps ?, Commune De Saint-Chamond – Archives municipales, Saint-Chamond
samedi 19 septembre 2026 · Commune De Saint-Chamond - Archives municipales · Saint-Chamond
Informations pratiques
Trésors fragiles : comment préserver la mémoire face au temps ? Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Commune De Saint-Chamond – Archives municipales Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Partez à la découverte d’un patrimoine fragile et fascinant, dans les coulisses de la mémoire écrite ! Comment sauve-t-on les documents anciens abimés par le temps ? Les Archives municipales vous invitent à découvrir les principales méthodes de restauration des documents anciens. Laissez-vous surprendre par une sélection de reliures anciennes et poursuivez votre visite au cœur des réserves des Archives, habituellement fermé au public.
Un moment privilégié pour comprendre comment ces trésors sont conservés, protégés et transmis aux générations futures.
Commune De Saint-Chamond – Archives municipales 5B Av. Antoine Pinay, 42400 Saint-Chamond, France Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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Archives Municipales
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