Tressage de Noël au coin du feu (en famille)

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-02 14:00:00

fin : 2026-12-02 16:00:00

Date(s) :

2026-12-02

Au coin du feu, autour d’une crêpe et d’une boisson chaude, nous réaliserons des décorations de Noël à l’aide de plantes récoltées. A partir de 7 ans.Familles

Au coin du feu et autour d’une crêpe et d’une boisson chaude, Frédérique et Emilie nous initieront à des techniques de tressages simples pour réaliser des décorations de Noël à l’aide de plantes des bordures d’étangs ou chemins. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

A few hours to learn how to weave wild plants gleaned from nature, and create a variety of natural decorative objects. At the end of the afternoon, everyone leaves with their own creations. Ages 5 and up.

L’événement Tressage de Noël au coin du feu (en famille) Rosnay a été mis à jour le 2026-03-20 par Destination Brenne