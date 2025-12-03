Tressage de Noël au coin du feu (en famille) Rosnay
Tressage de Noël au coin du feu (en famille) Rosnay mercredi 2 décembre 2026.
Tressage de Noël au coin du feu (en famille)
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-02 14:00:00
fin : 2026-12-02 16:00:00
Date(s) :
2026-12-02
Au coin du feu, autour d’une crêpe et d’une boisson chaude, nous réaliserons des décorations de Noël à l’aide de plantes récoltées. A partir de 7 ans.Familles
Au coin du feu et autour d’une crêpe et d’une boisson chaude, Frédérique et Emilie nous initieront à des techniques de tressages simples pour réaliser des décorations de Noël à l’aide de plantes des bordures d’étangs ou chemins. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
A few hours to learn how to weave wild plants gleaned from nature, and create a variety of natural decorative objects. At the end of the afternoon, everyone leaves with their own creations. Ages 5 and up.
L’événement Tressage de Noël au coin du feu (en famille) Rosnay a été mis à jour le 2026-03-20 par Destination Brenne