Tressage vagabond Vieille Loire RDV Office de Tourisme Decize
dimanche 1 novembre 2026 · RDV Office de Tourisme · Decize
Informations pratiques
Decize
Tressage vagabond Vieille Loire
RDV Office de Tourisme Place du Champ de Foire Decize Nièvre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 10:00:00
fin : 2026-11-01 11:30:00
Date(s) :
2026-11-01
Les Tressages vagabonds en bord de Loire sont l’occasion d’une balade pédagogique et créative pour découvrir le saule, ses merveilleux pouvoirs et réaliser un petit poisson avec l’osier glané sur place.
En cas de mauvais temps, l’animation se déroulera dans l’atelier de la vannière au centre-ville de Decize.
Sur inscription à l’Office de Tourisme Sud Nivernais .
RDV Office de Tourisme Place du Champ de Foire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr
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English : Tressage vagabond Vieille Loire
L’événement Tressage vagabond Vieille Loire Decize a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Sud Nivernais
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