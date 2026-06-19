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Tressage vagabond Vieille Loire RDV Office de Tourisme Decize

dimanche 1 novembre 2026 · RDV Office de Tourisme · Decize

Tressage vagabond Vieille Loire RDV Office de Tourisme Decize

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
RDV Office de Tourisme
Adresse
Place du Champ de Foire
Ville
58300 Decize
Département
Nièvre
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Decize

Tressage vagabond Vieille Loire

RDV Office de Tourisme Place du Champ de Foire Decize Nièvre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 10:00:00
fin : 2026-11-01 11:30:00

Date(s) :
2026-11-01

Les Tressages vagabonds en bord de Loire sont l’occasion d’une balade pédagogique et créative pour découvrir le saule, ses merveilleux pouvoirs et réaliser un petit poisson avec l’osier glané sur place.

En cas de mauvais temps, l’animation se déroulera dans l’atelier de la vannière au centre-ville de Decize.

Sur inscription à l’Office de Tourisme Sud Nivernais   .

RDV Office de Tourisme Place du Champ de Foire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23  tourisme.decize@ccsn.fr

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English : Tressage vagabond Vieille Loire

L’événement Tressage vagabond Vieille Loire Decize a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Sud Nivernais

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