Decize

Concert du groupe Les Manchots

Place Saint Just Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 21:00:00

fin : 2026-09-11 23:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Concert pop/rock avec le groupe Les Manchots

Gratuit .

Place Saint Just Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du groupe Les Manchots

L’événement Concert du groupe Les Manchots Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sud Nivernais