Concert du groupe Les Manchots Decize
Concert du groupe Les Manchots Decize vendredi 11 septembre 2026.
Decize
Concert du groupe Les Manchots
Place Saint Just Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11 23:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Concert pop/rock avec le groupe Les Manchots
Gratuit .
Place Saint Just Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
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English : Concert du groupe Les Manchots
L’événement Concert du groupe Les Manchots Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sud Nivernais
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