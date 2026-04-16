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Concert du groupe Les Manchots Decize

Concert du groupe Les Manchots Decize

Concert du groupe Les Manchots Decize vendredi 11 septembre 2026.

Adresse : Place Saint Just

Ville : 58300 Decize

Département : Nièvre

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Decize

Concert du groupe Les Manchots

Place Saint Just Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11 23:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Concert pop/rock avec le groupe Les Manchots

Gratuit   .

Place Saint Just Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23 

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English : Concert du groupe Les Manchots

L’événement Concert du groupe Les Manchots Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sud Nivernais

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