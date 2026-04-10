Concerts avec le groupe Tennesse Decize
Concerts avec le groupe Tennesse Decize samedi 29 août 2026.
Decize
Concerts avec le groupe Tennesse
Place Saint-Just Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Vibrez au son des plus grandes légendes du rock avec le groupe Tennessee, en concert pour cette soirée exceptionnelle.
Gratuit. .
Place Saint-Just Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23 communication@mairiedecize.fr
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English : Concerts avec le groupe Tennesse
L’événement Concerts avec le groupe Tennesse Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par Nièvre Attractive
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