Decize

Concerts avec le groupe Tennesse

Place Saint-Just Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Vibrez au son des plus grandes légendes du rock avec le groupe Tennessee, en concert pour cette soirée exceptionnelle.

Gratuit. .

Place Saint-Just Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23 communication@mairiedecize.fr

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English : Concerts avec le groupe Tennesse

L’événement Concerts avec le groupe Tennesse Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par Nièvre Attractive