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Concerts avec le groupe Tennesse Decize

Concerts avec le groupe Tennesse Decize

Concerts avec le groupe Tennesse Decize samedi 29 août 2026.

Adresse : Place Saint-Just

Ville : 58300 Decize

Département : Nièvre

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Decize

Concerts avec le groupe Tennesse

Place Saint-Just Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Vibrez au son des plus grandes légendes du rock avec le groupe Tennessee, en concert pour cette soirée exceptionnelle.
Gratuit.   .

Place Saint-Just Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23  communication@mairiedecize.fr

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English : Concerts avec le groupe Tennesse

L’événement Concerts avec le groupe Tennesse Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par Nièvre Attractive

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