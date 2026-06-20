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Tournée d’alimentation générale culturelle Rue Virlogeux Decize

Tournée d’alimentation générale culturelle Rue Virlogeux Decize

Tournée d’alimentation générale culturelle Rue Virlogeux Decize vendredi 14 août 2026.

Lieu
Rue Virlogeux
Adresse
EHPAD les Sables Roses
Ville
58300 Decize
Département
Nièvre
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Decize

Tournée d’alimentation générale culturelle

Rue Virlogeux EHPAD les Sables Roses Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 11:00:00
fin : 2026-08-14 11:30:00

Date(s) :
2026-08-14

La tournée d’alimentation générale culturelle reprend du service cet été !

Guettez le camion rouge et jaune et sa livraison artistique surprise !

Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre…

N’oubliez pas votre fauteuil pour votre confort et votre boisson pour un moment convivial !

C’est une proposition artistique gratuite qui change toutes les semaines, dont la programmation est tenue secrète jusqu’au dernier moment ! Alors surprise…surprise !!!

Action organisée par le Conseil Départemental de la Nièvre et La Maison et soutenue par l’Etat (Drac).   .

Rue Virlogeux EHPAD les Sables Roses Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Tournée d’alimentation générale culturelle

L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Decize a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Nivernais

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