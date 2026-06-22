Théâtre-concert A table Stade Nautique de Decize Decize
Théâtre-concert A table Stade Nautique de Decize Decize vendredi 28 août 2026.
Decize
Théâtre-concert A table
Stade Nautique de Decize Allée Marcel Merle Decize Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 19:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Par Lobs Compagnie.
Marie Christine Dumont et Bruno Marande chansons sur le thème de la gastronomie
Adulte 8€
Tarif réduit 4€
Gratuit 18 ans .
Stade Nautique de Decize Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 31 96 82 54 philippe.rollin54@gmail.com
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English : Théâtre-concert A table
L’événement Théâtre-concert A table Decize a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Sud Nivernais
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