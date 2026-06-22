Théâtre-concert A table Stade Nautique de Decize Decize vendredi 28 août 2026.

Decize

Théâtre-concert A table

Stade Nautique de Decize Allée Marcel Merle Decize Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 19:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Par Lobs Compagnie.

Marie Christine Dumont et Bruno Marande chansons sur le thème de la gastronomie

Adulte 8€

Tarif réduit 4€

Gratuit 18 ans .

Stade Nautique de Decize Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 31 96 82 54 philippe.rollin54@gmail.com

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English : Théâtre-concert A table

L’événement Théâtre-concert A table Decize a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Sud Nivernais