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Théâtre-concert A table Stade Nautique de Decize Decize

Théâtre-concert A table Stade Nautique de Decize Decize

Théâtre-concert A table Stade Nautique de Decize Decize vendredi 28 août 2026.

Lieu
Stade Nautique de Decize
Adresse
Allée Marcel Merle
Ville
58300 Decize
Département
Nièvre
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Decize

Théâtre-concert A table

Stade Nautique de Decize Allée Marcel Merle Decize Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 19:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Par Lobs Compagnie.
Marie Christine Dumont et Bruno Marande chansons sur le thème de la gastronomie

Adulte 8€
Tarif réduit 4€
Gratuit 18 ans   .

Stade Nautique de Decize Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 31 96 82 54  philippe.rollin54@gmail.com

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English : Théâtre-concert A table

L’événement Théâtre-concert A table Decize a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Sud Nivernais

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