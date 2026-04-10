Spectacle clownesque Petits tubes Decize
Spectacle clownesque Petits tubes Decize vendredi 11 septembre 2026.
Decize
Spectacle clownesque Petits tubes
Place Saint-Just Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 20:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Cie Pestac’
A partir de 3 ans
Hector Bémol, petit musicien aux rêves de grandeur, est surpris en pleine répétition par un public qui l’observe. Saisissant cette occasion inattendue, il transforme la petite foule en orchestre. Avec de simples tubes, des instruments faciles à prendre en main et beaucoup d’enthousiasme, Hector, clown et chef d’orchestre improvisé, entraîne les enfants au cœur du spectacle et les intègre pleinement à la dramaturgie.
Peu à peu, son fantasme devient réalité : devenir chef d’orchestre. Mais très vite, l’homme‑orchestre prend le dessus et Hector Bémol s’empare du devant de la scène, pour le plus grand plaisir des petits… et des grands.
Gratuit .
Place Saint-Just Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr
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English : Spectacle clownesque Petits tubes
L’événement Spectacle clownesque Petits tubes Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sud Nivernais
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