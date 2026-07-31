Marche Gourmande RDV Earl Commaille MD Decize
dimanche 6 septembre 2026 · RDV Earl Commaille MD · Decize
Informations pratiques
Decize
Marche Gourmande
RDV Earl Commaille MD 15 Chemin de la Source Decize Nièvre
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:30:00
fin : 2026-09-06 16:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Partez pour une marche gourmande de 12 km à travers un itinéraire mêlant paysages boisés et champêtres. Le parcours est rythmé par trois escales gourmandes et la découverte d’exploitations locales. Une belle promenade placée sous le signe de la convivialité et des saveurs, avec un menu 100 % local.
Menu
Café et brioche Apéritif et galette aux griaudes Crudités Viande de la ferme et gratin dauphinois Fromage blanc de la ferme ou fromage à la coupe Dessert
Vin de sancerre (blanc, rosé, rouge)
Café
Départ Earl Commaille MD de 10h30 à 12h
Animaux non acceptés, même en laisse.
1 geste pour la planète pensez à apporter votre gobelet, couverts NON FOURNIS
Prévoir 1 bouteille d’eau, chaussures de randonnées, vêtement de pluie selon la météo
Tarifs
Adulte 26€
Enfant 12€ (- 12 ans)
Inscription possible en ligne ou par bulletin en pièce jointe .
RDV Earl Commaille MD 15 Chemin de la Source Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 85 34 comitedesfetes.fda@gmail.com
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English : Marche Gourmande
L’événement Marche Gourmande Decize a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sud Nivernais
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