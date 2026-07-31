Marche Gourmande RDV Earl Commaille MD Decize

Informations pratiques

Decize

Marche Gourmande

RDV Earl Commaille MD 15 Chemin de la Source Decize Nièvre

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:30:00

fin : 2026-09-06 16:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Partez pour une marche gourmande de 12 km à travers un itinéraire mêlant paysages boisés et champêtres. Le parcours est rythmé par trois escales gourmandes et la découverte d’exploitations locales. Une belle promenade placée sous le signe de la convivialité et des saveurs, avec un menu 100 % local.

Menu

Café et brioche Apéritif et galette aux griaudes Crudités Viande de la ferme et gratin dauphinois Fromage blanc de la ferme ou fromage à la coupe Dessert

Vin de sancerre (blanc, rosé, rouge)

Café

Départ Earl Commaille MD de 10h30 à 12h

Animaux non acceptés, même en laisse.

1 geste pour la planète pensez à apporter votre gobelet, couverts NON FOURNIS

Prévoir 1 bouteille d’eau, chaussures de randonnées, vêtement de pluie selon la météo

Tarifs

Adulte 26€

Enfant 12€ (- 12 ans)

Inscription possible en ligne ou par bulletin en pièce jointe .

RDV Earl Commaille MD 15 Chemin de la Source Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 85 34 comitedesfetes.fda@gmail.com

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English : Marche Gourmande

L’événement Marche Gourmande Decize a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sud Nivernais