Karaoké Géant Place de la mairie Decize

Decize

Karaoké Géant

Place de la mairie 32 Rue de la République Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :

2026-08-14

La Ville de Decize vous invite à un grand karaoké géant animé par le groupe ABSOLU !

Venez chanter, vibrer et partager un moment festif et convivial, ouvert à tous. .

Place de la mairie 32 Rue de la République Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

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English : Karaoké Géant

L’événement Karaoké Géant Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sud Nivernais