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Karaoké Géant Place de la mairie Decize

Karaoké Géant Place de la mairie Decize

Karaoké Géant Place de la mairie Decize vendredi 14 août 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : 32 Rue de la République

Ville : 58300 Decize

Département : Nièvre

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Decize

Karaoké Géant

Place de la mairie 32 Rue de la République Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :
2026-08-14

La Ville de Decize vous invite à un grand karaoké géant animé par le groupe ABSOLU !
Venez chanter, vibrer et partager un moment festif et convivial, ouvert à tous.   .

Place de la mairie 32 Rue de la République Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23 

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English : Karaoké Géant

L’événement Karaoké Géant Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sud Nivernais

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