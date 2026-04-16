Karaoké Géant Place de la mairie Decize
Karaoké Géant Place de la mairie Decize vendredi 14 août 2026.
Decize
Karaoké Géant
Place de la mairie 32 Rue de la République Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 23:59:00
Date(s) :
2026-08-14
La Ville de Decize vous invite à un grand karaoké géant animé par le groupe ABSOLU !
Venez chanter, vibrer et partager un moment festif et convivial, ouvert à tous. .
Place de la mairie 32 Rue de la République Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
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English : Karaoké Géant
L’événement Karaoké Géant Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sud Nivernais
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