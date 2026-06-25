Soirée mousse Place de la mairie Decize
Soirée mousse Place de la mairie Decize samedi 5 septembre 2026.
Decize
Soirée mousse
Place de la mairie 32 Rue de la République Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:30:00
fin : 2026-09-05 20:00:00
Date(s) :
2026-09-05
La soirée mousse investit la Place de la Mairie pour clôturer l’été dans une ambiance festive et rafraîchissante. La ville de Decize vous propose un concert de reprises rock, musique, mousse et bonne humeur au rendez-vous pour petits et grands. Un événement convivial et familial avant la rentrée !
Prévoir une tenue adaptée pour profiter pleinement de l’expérience. .
Place de la mairie 32 Rue de la République Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
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English : Soirée mousse
L’événement Soirée mousse Decize a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Sud Nivernais
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