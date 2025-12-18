Nocturne Decize…. Quand la Loire s’en mêle ! Rendez-vous à la Capitainerie du Port Decize

Nocturne Decize…. Quand la Loire s’en mêle !

Rendez-vous à la Capitainerie du Port Bassin de la Jonction Decize Nièvre

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-20

Bienvenue au port de Decize ! Le temps d’une halte, la cité vous accueille et vous conte son histoire. Découvrez le canal et ses écluses, la Loire et ses ponts et d’étranges récits du temps où les loups rodaient dans les parages. Pour toute la famille…

Lampions fournis.

Départ Port de Decize Bassin de la Jonction 58300 Decize

Réservations obligatoires .

+33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr

