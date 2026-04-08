Concert du groupe Tri Sélectif Promenade des Halles Decize

Decize

Concert du groupe Tri Sélectif

Promenade des Halles Allée Marcel Merle Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02 19:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Enfants du pays et figures incontournables de la scène locale à Decize, les cinq musiciens de Tri Sélectif vous invitent à un véritable retour aux sources.

Forts d’une complicité de 25 ans avec le public nivernais, ils réinventent les titres populaires qui ont marqué les mémoires pour vous offrir un voyage musical authentique et généreux.

De Bernard Lavilliers aux Beatles, en passant par Mickey 3D, Alain Souchon ou Dépêche Mode, le groupe propose un patchwork original où les influences se croisent avec audace. Avec une farouche volonté de plaisir partagé, ces artistes transforment chaque concert en une fête conviviale, prouvant que le talent et l’énergie créative battent plus que jamais au cœur de notre territoire !

Gratuit .

Promenade des Halles Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 26 25 27 23

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English : Concert du groupe Tri Sélectif

L’événement Concert du groupe Tri Sélectif Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)