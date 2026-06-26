Tour de France il passe et repasse ! Place du Champ de Foire Decize mercredi 15 juillet 2026.

Decize

Tour de France il passe et repasse !

Place du Champ de Foire Place du Champ de Foire Avenue de Verdun Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 12:40:00

fin : 2026-07-16 15:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16

Plusieurs animations sont proposées par la commune à l’occasion du Tour de France

Mercredi 15 juillet Fermeture de la circulation de 13h à 17h (sur le parcours)

Place du champ de Foire

– A partir de 10h

Mise en place d’un écran géant pour suivre la retransmission du Tour en direct toute la journée

Piste de BMX pour enfants et ados, mur d’escalade (avec un show BMX tous les 1/4 d’heures)

– 14h00 Passage de la mythique Caravane publicitaire avec ses chars et ses distributions de goodies.

– À partir de 16h00 Passage du peloton des coureurs.

– 18h00 Clôture festive avec un concert du groupe Katrina Avec ce trio c’est l’intensité d’une tempête, entre tension et nostalgie. Porté par une énergie brute, le trio indie rock mêle punk US, rock anglais et sons chaleureux d’amplis à lampes. Leur musique bouscule autant qu’elle touche. Plus qu’un groupe, trois amis réunis pour offrir sur scène une expérience intense, sincère et vibrante.

Buvettes et restauration toute la journée avec les associations et les Jeunes Agriculteurs de Decize

Gratuit

Mercredi 15 juillet Piscine municipale

12h00 12h45 Session d’aquabike (sur réservation, 20 personnes maximum).

A partir de 12h15 Présence d’un foodtruck pour les usagers de la piscine

14h00 16h00 Structures gonflables sur l’eau et Ventrigliss’ en extérieur

Entrée au tarif en vigueur de la piscine

Jeudi 16 juillet Fermeture à la circulation de 11h30 à 15h30 (sur le parcours)

L’ambiance monte d’un cran. Les coureurs s’élancent du circuit Nevers Magny-Cours pour arriver à Chalon-sur-Saône. Decize accueillera un moment stratégique de la course un sprint intermédiaire !

Les horaires clés

– 12h40 Nouveau passage de la Caravane et des chars publicitaires.

– 14h40 Passage des coureurs et sprint intermédiaire au niveau de l’Avenue de Verdun (juste devant l’Usine Céramique) ! Un spectacle impressionnant à haute vitesse à ne pas manquer .

Place du Champ de Foire Place du Champ de Foire Avenue de Verdun Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

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L’événement Tour de France il passe et repasse ! Decize a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Sud Nivernais