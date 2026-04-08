Géométrie Variable Place de la mairie Decize
Géométrie Variable Place de la mairie Decize samedi 18 juillet 2026.
Decize
Concert du groupe Géométrie Variable
Place de la mairie 32 Rue de la République Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18 22:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Originaire de l’Allier, le groupe Géométrie Variable est avant tout une aventure humaine et familiale où la complicité se lit sur chaque visage et s’entend dans chaque note.
Porté par un lien unique qui unit ses membres, ce collectif bourbonnais insuffle une énergie rare et une chaleur authentique à chacune de ses apparitions.
Bien plus qu’un simple groupe de reprises, Géométrie Variable est une invitation au partage, transformant chaque scène en un moment de convivialité où la proximité avec le public devient le cœur battant de la prestation.
Gratuit .
Place de la mairie 32 Rue de la République Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
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English : Concert du groupe Géométrie Variable
L’événement Concert du groupe Géométrie Variable Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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