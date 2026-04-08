Géométrie Variable Place de la mairie Decize

Decize

Concert du groupe Géométrie Variable

Place de la mairie 32 Rue de la République Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Originaire de l’Allier, le groupe Géométrie Variable est avant tout une aventure humaine et familiale où la complicité se lit sur chaque visage et s’entend dans chaque note.

Porté par un lien unique qui unit ses membres, ce collectif bourbonnais insuffle une énergie rare et une chaleur authentique à chacune de ses apparitions.

Bien plus qu’un simple groupe de reprises, Géométrie Variable est une invitation au partage, transformant chaque scène en un moment de convivialité où la proximité avec le public devient le cœur battant de la prestation.

Gratuit .

Place de la mairie 32 Rue de la République Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du groupe Géométrie Variable

L’événement Concert du groupe Géométrie Variable Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)