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Géométrie Variable Place de la mairie Decize

Géométrie Variable Place de la mairie Decize

Géométrie Variable Place de la mairie Decize samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : 32 Rue de la République

Ville : 58300 Decize

Département : Nièvre

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Decize

Concert du groupe Géométrie Variable

Place de la mairie 32 Rue de la République Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Originaire de l’Allier, le groupe Géométrie Variable est avant tout une aventure humaine et familiale où la complicité se lit sur chaque visage et s’entend dans chaque note.
Porté par un lien unique qui unit ses membres, ce collectif bourbonnais insuffle une énergie rare et une chaleur authentique à chacune de ses apparitions.
Bien plus qu’un simple groupe de reprises, Géométrie Variable est une invitation au partage, transformant chaque scène en un moment de convivialité où la proximité avec le public devient le cœur battant de la prestation.

Gratuit   .

Place de la mairie 32 Rue de la République Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23 

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English : Concert du groupe Géométrie Variable

L’événement Concert du groupe Géométrie Variable Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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