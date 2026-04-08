Concert avec le groupe A.B.S.O.L.U Decize
Concert avec le groupe A.B.S.O.L.U Decize mardi 14 juillet 2026.
Decize
Concert avec le groupe A.B.S.O.L.U
Place du Champ de Foire Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Fondé en 2017 sous l’impulsion de Sébastien Blanes, musicien professionnel et arrangeur fort de plus de vingt ans d’expérience, le groupe A.B.S.O.L.U s’est imposé comme une référence incontournable de la scène live. Avec un parcours impressionnant de plus de 500 prestations réalisées au cours des trois dernières années, cette formation a su conquérir un public varié à travers toute la France et à l’étranger.
La force majeure d’A.B.S.O.L.U réside dans l’incroyable diversité de son répertoire, conçu pour fédérer toutes les générations. Des standards du jazz et du musette aux énergies pop-rock et funk, le groupe propose un véritable voyage musical couvrant les années 60 jusqu’aux succès les plus actuels.
Gratuit .
Place du Champ de Foire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
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English : Concert avec le groupe A.B.S.O.L.U
L’événement Concert avec le groupe A.B.S.O.L.U Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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