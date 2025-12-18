Nocturne Decize Lumières Rendez-vous à l’Office de Tourisme Decize
Nocturne Decize Lumières Rendez-vous à l’Office de Tourisme Decize jeudi 16 juillet 2026.
Nocturne Decize Lumières
Rendez-vous à l’Office de Tourisme Place du Champ de Foire Decize Nièvre
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-08-06 22:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06
Avec Cécile, raconteuse d’histoires, profitez de la fraicheur d’une nuit d’été et partez à la découverte des légendes de Decize, des personnages historiques de la ville et des ruines de l’ancien château. Ambiance assurée pour visiter Decize autrement.
A découvrir en famille ou entre amis !
Lampions fournis
Départ Office de Tourisme Sud Nivernais Place du Champ de Foire 58300 Decize
Réservations obligatoires .
Rendez-vous à l’Office de Tourisme Place du Champ de Foire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nocturne Decize Lumières
L’événement Nocturne Decize Lumières Decize a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Sud Nivernais