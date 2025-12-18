Nocturne Decize Lumières Rendez-vous à l’Office de Tourisme Decize

Nocturne Decize Lumières

Rendez-vous à l’Office de Tourisme Place du Champ de Foire Decize Nièvre

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06

Avec Cécile, raconteuse d’histoires, profitez de la fraicheur d’une nuit d’été et partez à la découverte des légendes de Decize, des personnages historiques de la ville et des ruines de l’ancien château. Ambiance assurée pour visiter Decize autrement.

A découvrir en famille ou entre amis !

Lampions fournis

Départ Office de Tourisme Sud Nivernais Place du Champ de Foire 58300 Decize

Réservations obligatoires .

Rendez-vous à l’Office de Tourisme Place du Champ de Foire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr

