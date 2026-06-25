Ciné pique-nique Cinéma Cineal de Decize Decize
Ciné pique-nique Cinéma Cineal de Decize Decize vendredi 17 juillet 2026.
Decize
Ciné pique-nique
Cinéma Cineal de Decize 1 Rue du Port Decize Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Profitez d’une soirée estivale placée sous le signe de la convivialité avec la projection de deux comédies familiales à la suite.
Apportez votre pique-nique, installez-vous confortablement et partagez un moment de détente en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et décontractée.
Deux films, une seule soirée, pour savourer le plaisir du cinéma tel qu’on l’aime en été. .
Cinéma Cineal de Decize 1 Rue du Port Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 41 11 cinema.decize@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné pique-nique
L’événement Ciné pique-nique Decize a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Sud Nivernais
À voir aussi à Decize (Nièvre)
- Decize en game Salle des fêtes Decize 4 juillet 2026
- Conte musical Mémoires extraordinaires d’un faux capitaine des Mots Stade Nautique Decize 4 juillet 2026
- Nouveaux Départs (Diab’Alex) Stade Nautique Decize 4 juillet 2026
- DJ MRT Fêtons le BAC Pointe des Halles Decize 4 juillet 2026
- Brocante des Chats Libres de Decize La Saulaie Decize 5 juillet 2026