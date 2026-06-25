Ciné pique-nique Cinéma Cineal de Decize Decize

Decize

Ciné pique-nique

Cinéma Cineal de Decize 1 Rue du Port Decize Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:30:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Profitez d’une soirée estivale placée sous le signe de la convivialité avec la projection de deux comédies familiales à la suite.

Apportez votre pique-nique, installez-vous confortablement et partagez un moment de détente en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Deux films, une seule soirée, pour savourer le plaisir du cinéma tel qu’on l’aime en été. .

Cinéma Cineal de Decize 1 Rue du Port Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 41 11 cinema.decize@orange.fr

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English : Ciné pique-nique

L’événement Ciné pique-nique Decize a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Sud Nivernais