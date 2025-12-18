Les secrets de Decize Place du Champ de Foire Decize

Les secrets de Decize

Place du Champ de Foire Office de Tourisme Decize Nièvre

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-08-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Alors que la foule s’est clairsemée et que la chaleur estivale s’est estompée, cheminez dans Decize avec Cécile ou Marie, guides conférencières, pour découvrir l’histoire de cette île rocheuse de Loire.

Des remparts aux principaux monuments de la ville, Decize n’aura plus aucun secret pour vous !

Accès aux ruines du château et crypte de l’église Saint-Aré.

Départ Office de Tourisme Sud Nivernais Place du Champ de Foire 58300 Decize

Réservations obligatoires. .

Place du Champ de Foire Office de Tourisme Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les secrets de Decize

L’événement Les secrets de Decize Decize a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Sud Nivernais