Trial 4 X 4 et Buggy après le hameau de Coutanson Bas-en-Basset
samedi 18 juillet 2026 · après le hameau de Coutanson · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Trial 4 X 4 et Buggy
après le hameau de Coutanson Route de Valprivas Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Le TRIAL 4X4 et Buggy consiste à franchir sans notion de vitesse un parcours composé de zones dans lesquelles un maximum de difficultés sont réunies.
Chaque véhicule, devant parcourir un tracé différent aux difficultés appropriées à sa caté.
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après le hameau de Coutanson Route de Valprivas Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 58 37 17
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English :
The TRIAL 4X4 and Buggy consists in crossing, without any notion of speed, a course made up of zones in which a maximum of difficulties are combined.
Each vehicle has to cover a different course with difficulties appropriate to its category.
L’événement Trial 4 X 4 et Buggy Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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