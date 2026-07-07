Trial 4 X 4 et Buggy après le hameau de Coutanson Bas-en-Basset

Informations pratiques

Bas-en-Basset

Trial 4 X 4 et Buggy

après le hameau de Coutanson Route de Valprivas Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Le TRIAL 4X4 et Buggy consiste à franchir sans notion de vitesse un parcours composé de zones dans lesquelles un maximum de difficultés sont réunies.

Chaque véhicule, devant parcourir un tracé différent aux difficultés appropriées à sa caté.

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après le hameau de Coutanson Route de Valprivas Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 58 37 17

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English :

The TRIAL 4X4 and Buggy consists in crossing, without any notion of speed, a course made up of zones in which a maximum of difficulties are combined.

Each vehicle has to cover a different course with difficulties appropriate to its category.

L’événement Trial 4 X 4 et Buggy Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron