Saint-Léonard-des-Bois

Trial moto les 2 jours des Alpes Mancelles

Le Champ Blanc Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Championnat Ligue Pays de La Loire et Normandie.

Le samedi 27 juin, rendez-vous de 9h à 17h à Sougé-le-Ganelon et le dimanche 28 juin rendez-vous de 10h à 17h à Saint-Léonard-des-Bois pour le trial moto Les 2 jours des Alpes Mancelles , organisé par le Trial Club 72 et le Moto-Club de Saint-Léonard-des-Bois.

Spectacle et entrée gratuite. Restauration et buvette sur place. .

Le Champ Blanc Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 36 15 73 76

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English :

Pays de La Loire and Normandy League Championship.

L’événement Trial moto les 2 jours des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Alpes Mancelles