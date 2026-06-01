Trial moto les 2 jours des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois
Trial moto les 2 jours des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois samedi 27 juin 2026.
Saint-Léonard-des-Bois
Trial moto les 2 jours des Alpes Mancelles
Le Champ Blanc Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Championnat Ligue Pays de La Loire et Normandie.
Le samedi 27 juin, rendez-vous de 9h à 17h à Sougé-le-Ganelon et le dimanche 28 juin rendez-vous de 10h à 17h à Saint-Léonard-des-Bois pour le trial moto Les 2 jours des Alpes Mancelles , organisé par le Trial Club 72 et le Moto-Club de Saint-Léonard-des-Bois.
Spectacle et entrée gratuite. Restauration et buvette sur place. .
Le Champ Blanc Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 36 15 73 76
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English :
Pays de La Loire and Normandy League Championship.
L’événement Trial moto les 2 jours des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Alpes Mancelles
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