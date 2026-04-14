Triathlon de Bordeaux, Stade Atlantique Bordeaux Métropole, Bordeaux

Triathlon de Bordeaux 5 et 6 septembre Stade Atlantique Bordeaux Métropole Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T08:00:00+02:00 – 2026-09-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T08:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00

La 15ème édition du Triathlon de Bordeaux sera au Stade Atlantique Bordeaux Métropole pour un week-end sportif les 05 et 06 septembre 2026 ‍♀️

Formats de course : Jeunes – XS – S – M – L : solo, relais, ou entreprise !

Stade Atlantique Bordeaux Métropole Cours Jules Ladoumegue, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.triathlondebordeaux.com »}]

Le triathlon pours tous au Stade Atlantique Bordeaux Métropole ! triathlon sport