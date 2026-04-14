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Triathlon de Bordeaux, Stade Atlantique Bordeaux Métropole, Bordeaux

Triathlon de Bordeaux, Stade Atlantique Bordeaux Métropole, Bordeaux

Triathlon de Bordeaux, Stade Atlantique Bordeaux Métropole, Bordeaux samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Stade Atlantique Bordeaux Métropole

Adresse : Cours Jules Ladoumegue, 33000 BORDEAUX

Ville : 33300 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Triathlon de Bordeaux 5 et 6 septembre Stade Atlantique Bordeaux Métropole Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T08:00:00+02:00 – 2026-09-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T08:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00

La 15ème édition du Triathlon de Bordeaux sera au Stade Atlantique Bordeaux Métropole pour un week-end sportif les 05 et 06 septembre 2026 ‍♀️
Formats de course : Jeunes – XS – S – M – L : solo, relais, ou entreprise !

Stade Atlantique Bordeaux Métropole Cours Jules Ladoumegue, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.triathlondebordeaux.com »}]
Le triathlon pours tous au Stade Atlantique Bordeaux Métropole ! triathlon sport

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