Triathlon de Cholet Cholet
Triathlon de Cholet Cholet dimanche 21 juin 2026.
Cholet
Triathlon de Cholet
Etang des Noues Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
3 épreuves vous sont proposées pour cette édition à l’Etang des Noues. .
Etang des Noues Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 81 57 77 cholettriathlon49@gmail.com
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English :
L’événement Triathlon de Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais
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