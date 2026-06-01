Cholet

Triathlon de Cholet

Etang des Noues Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

3 épreuves vous sont proposées pour cette édition à l’Etang des Noues. .

Etang des Noues Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 81 57 77 cholettriathlon49@gmail.com

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English :

L’événement Triathlon de Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais