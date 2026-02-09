Triathlon du Lévézou

Villefranche-de-Panat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Plage du Mayrac. Départ de la course L à 8h30, podium à 14h ! Enchaînement natation/vélo/course à pied. Destination 100% nature. Une compétition pour tous les âges et tous les niveaux. Informations auprès de Rodez Triathlon 12 au 06 31 95 24 02.

Dans un cadre naturel exceptionnel, au cœur du Lévézou, l’épreuve propose plusieurs formats accessibles aussi bien aux débutants qu’aux triathlètes confirmés. Entre le lac, les routes vallonnées et les parcours de course à pied, le Triathlon du Lévézou offre une expérience sportive exigeante, conviviale et fidèle aux valeurs du triathlon. Cette édition proposera une large gamme de courses adaptées à tous les niveaux épreuves Jeunes, XS, S, Relais S, Para S, M et L, en version individuelle ou relais. Rejoignez les triathlètes pour un week-end sportif dans un cadre naturel exceptionnel.

Programme de la journée

à partir de 7h00 : Retrait des dossards au Gymnase, place des sports

07h30 Ouverture parc à vélo L

08h30 Départ du L

14h00 Podium du L .

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie +33 6 31 95 24 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Plage du Mayrac. L race starts at 8:30am, podium at 2pm! A combination of swimming/biking/running. Destination 100% nature. A competition for all ages and levels. Information from Rodez Triathlon 12 on 06 31 95 24 02.

L’événement Triathlon du Lévézou Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)