Triathlon Smiling Tri L’Aquapolis Limoges

Limoges

Triathlon Smiling Tri

L’Aquapolis 359 Rue Aristide Briand Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:15:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le Triathlon Smiling Tri a pour but de faire connaître ce combiné sportif aux enfants en binôme avec un parent. Véritable initiation pour les plus jeunes, cet évènement sportif, associant épreuve de natation, cyclisme et course à pied, est ouvert pour les 5-10 ans accompagnés d’un adulte.

Natation distance à effectuer 65m. Possibilité pour l’enfant d’être avec des brassards, une bouée ou tout objet flottant. Possibilité aux parents/adultes de tracter l’enfant.

Cyclisme distance à parcourir 820m. L’épreuve se déroulera sur le parking de L’Aquapolis, sur une zone 100% sécurisée. Le parcours peut être effectué en duo, chacun avec son vélo.

Course à pied distance à effectuer 360m. L’épreuve se déroulera dans le jardin et parking de L’Aquapolis, sur une zone 100% sécurisée.

Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

L’Aquapolis 359 Rue Aristide Briand Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 19 31 67

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English : Triathlon Smiling Tri

L’événement Triathlon Smiling Tri Limoges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Limoges Métropole