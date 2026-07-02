Tribulation d’une cuillère Humour Pithiviers
vendredi 12 février 2027 · Pithiviers
Informations pratiques
Pithiviers
Tribulation d’une cuillère Humour
14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12
Date(s) :
2027-02-12
Une épopée loufoque et irrésistible s’invite au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! Suivez deux exploratrices intrépides dans une quête absurde à la recherche de l’ultime cuillère. Une comédie pleine de malice, d’humour décalé et de poésie à savourer en famille dès 10 ans.
Imaginez un monde étrange où toutes les cuillères ont mystérieusement disparu…
Ce vendredi 12 février, le Théâtre du Donjon à Pithiviers devient le théâtre d’une aventure comique et totalement absurde avec le spectacle Tribulations pour une cuillère . Rejoignez deux aventurières courageuses, mais délicieusement maladroites, prêtes à braver tous les dangers pour retrouver l’Ultime cuillère. Entre univers inattendus et personnages aussi rusés que nigauds bien décidés à compliquer leur quête, laissez-vous emporter par un imaginaire débordant et poétique où la logique n’a plus sa place. Un grand moment de rire et de surprise à partager dès 10 ans (Tarif A).
Le plus ? Prolongez l’expérience en restant en salle après la représentation pour participer au débriefing avec l’équipe artistique ! 18 .
14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45
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English :
A zany and irresistible show is coming to the Théâtre du Donjon in Pithiviers! Follow two intrepid explorers on an absurd quest in search of the ultimate spoon. A comedy full of mischief, offbeat humor, and poetry—perfect for the whole family (ages 10 and up).
L’événement Tribulation d’une cuillère Humour Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND PITHIVERAIS
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