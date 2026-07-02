UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pithiviers

Tribulation d’une cuillère Humour Pithiviers

vendredi 12 février 2027 · Pithiviers

Tribulation d’une cuillère Humour Pithiviers

Informations pratiques

Début
vendredi 12 février 2027
Fin
vendredi 12 février 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
14 Place Denis Poisson
Ville
45300 Pithiviers
Département
Loiret
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Pithiviers

Tribulation d’une cuillère Humour

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12

Date(s) :
2027-02-12

Une épopée loufoque et irrésistible s’invite au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! Suivez deux exploratrices intrépides dans une quête absurde à la recherche de l’ultime cuillère. Une comédie pleine de malice, d’humour décalé et de poésie à savourer en famille dès 10 ans.
Imaginez un monde étrange où toutes les cuillères ont mystérieusement disparu…
Ce vendredi 12 février, le Théâtre du Donjon à Pithiviers devient le théâtre d’une aventure comique et totalement absurde avec le spectacle Tribulations pour une cuillère . Rejoignez deux aventurières courageuses, mais délicieusement maladroites, prêtes à braver tous les dangers pour retrouver l’Ultime cuillère. Entre univers inattendus et personnages aussi rusés que nigauds bien décidés à compliquer leur quête, laissez-vous emporter par un imaginaire débordant et poétique où la logique n’a plus sa place. Un grand moment de rire et de surprise à partager dès 10 ans (Tarif A).
Le plus ? Prolongez l’expérience en restant en salle après la représentation pour participer au débriefing avec l’équipe artistique ! 18  .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A zany and irresistible show is coming to the Théâtre du Donjon in Pithiviers! Follow two intrepid explorers on an absurd quest in search of the ultimate spoon. A comedy full of mischief, offbeat humor, and poetry—perfect for the whole family (ages 10 and up).

L’événement Tribulation d’une cuillère Humour Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND PITHIVERAIS

À voir aussi à Pithiviers (Loiret)