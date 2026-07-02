Informations pratiques

Pithiviers

Tribulation d’une cuillère Humour

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Une épopée loufoque et irrésistible s’invite au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! Suivez deux exploratrices intrépides dans une quête absurde à la recherche de l’ultime cuillère. Une comédie pleine de malice, d’humour décalé et de poésie à savourer en famille dès 10 ans.

Imaginez un monde étrange où toutes les cuillères ont mystérieusement disparu…

Ce vendredi 12 février, le Théâtre du Donjon à Pithiviers devient le théâtre d’une aventure comique et totalement absurde avec le spectacle Tribulations pour une cuillère . Rejoignez deux aventurières courageuses, mais délicieusement maladroites, prêtes à braver tous les dangers pour retrouver l’Ultime cuillère. Entre univers inattendus et personnages aussi rusés que nigauds bien décidés à compliquer leur quête, laissez-vous emporter par un imaginaire débordant et poétique où la logique n’a plus sa place. Un grand moment de rire et de surprise à partager dès 10 ans (Tarif A).

Le plus ? Prolongez l’expérience en restant en salle après la représentation pour participer au débriefing avec l’équipe artistique ! 18 .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

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English :

A zany and irresistible show is coming to the Théâtre du Donjon in Pithiviers! Follow two intrepid explorers on an absurd quest in search of the ultimate spoon. A comedy full of mischief, offbeat humor, and poetry—perfect for the whole family (ages 10 and up).

L’événement Tribulation d’une cuillère Humour Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND PITHIVERAIS