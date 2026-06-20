Tribunal judiciaire de Nevers, Tribunal judiciaire de Nevers, Nevers

Informations pratiques

Tribunal judiciaire de Nevers 19 et 20 septembre Tribunal judiciaire de Nevers Nièvre

15 personnes, Pensez à vous munir d’un document d’identité pour entrer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visitez l’ancien palais épiscopal ! Construit au XVIIᵉ siècle, ce bâtiment majestueux, autrefois résidence des évêques, abrite aujourd’hui le tribunal judiciaire. Une visite où se mêlent patrimoine architectural et fonction judiciaire, pour découvrir un lieu où l’histoire et la justice dialoguent.

Une plongée fascinante dans un édifice chargé de sens !

Tribunal judiciaire de Nevers Place du Palais 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 93 44 44 [{« type »: « link », « value »: « http://culture.nevers.fr/agenda »}] Le bâtiment du tribunal judiciaire de Nevers fut édifié au XVIe siècle. De cet ouvrage subsiste aujourd’hui quelques traces : des salles voutées au sous-sol, des départs de galeries et une cheminée. Il est reconstruit par la suite au XVIIIe siècle. Tribunal depuis 1959, il a précédemment accueilli, l’administration du département, la préfecture sous le concordat, un musée et un lycée. Train sncf : arrêt Nevers.

Ancien palais épiscopal du XVIIe siècle, ce bâtiment chargé d’histoire abrite aujourd’hui le tribunal judiciaire. De la résidence des évêques aux salles d’audience, découvrez un lieu où l’histoire et…

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