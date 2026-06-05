Tribunal judiciaire – Visites guidées, Tribunal Judiciare de Sens, Sens
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal Judiciare de Sens · Sens
Informations pratiques
Tribunal judiciaire – Visites guidées 19 et 20 septembre Tribunal Judiciare de Sens Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Des salles d’audience aux espaces plus discrets, explorez le fonctionnement quotidien de cette institution, dédiée à la justice et aux décisions importantes, ainsi que son ancrage dans l’histoire locale.
Tribunal Judiciare de Sens 1 Rue du Palais de Justice, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Dédié à la justice et aux décisions importantes. Des salles d’audience aux espaces plus discrets, explorez le fonctionnement quotidien de cette institution ainsi que son ancrage dans l’histoire -…
© Ville de Sens
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