Tribune publique des tennis La Bourboule, Tennis de La Bourboule, La Bourboule
samedi 19 septembre 2026 · Tennis de La Bourboule · La Bourboule
Informations pratiques
Tribune publique des tennis La Bourboule 19 et 20 septembre Tennis de La Bourboule Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite de la Tribune historique des tennis /exposition de photographies anciennes
Renseignements auprès de l’Office du tourisme :
Place de la République
63150 La Bourboule
04 73 65 57 71
Tennis de La Bourboule 252, avenue Agis Ledru 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Pour l’édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de La Bourboule propose un programme de visites d’exception. De nombreux édifices, publics ou privés vont en effet ouvrir leurs …
©archives municipales
À voir aussi à La Bourboule (Puy-de-Dôme)
- Visites du Funiculaire à Eau opération « levez les yeux » spéciale scolaires, Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule, La Bourboule 18 septembre 2026
- Visite du Temple protestant de La Bourboule, temple protestant, La Bourboule 19 septembre 2026
- Visite et conférence Casino de La Bourboule, Casino Chardon, La Bourboule 19 septembre 2026
- Parc Fenestre La Bourboule, Parc Fenestre, La Bourboule 19 septembre 2026
- Visites du Funiculaire à Eau de La Bourboule, Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule, La Bourboule 19 septembre 2026