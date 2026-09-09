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Tribune publique des tennis La Bourboule, Tennis de La Bourboule, La Bourboule

samedi 19 septembre 2026 · Tennis de La Bourboule · La Bourboule

Tribune publique des tennis La Bourboule, Tennis de La Bourboule, La Bourboule

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tennis de La Bourboule
Adresse
252, avenue Agis Ledru 63150 La Bourboule
Ville
63150 La Bourboule
Département
Puy-de-Dôme

Tribune publique des tennis La Bourboule 19 et 20 septembre Tennis de La Bourboule Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de la Tribune historique des tennis /exposition de photographies anciennes
Renseignements auprès de l’Office du tourisme :
Place de la République
63150 La Bourboule
04 73 65 57 71

Tennis de La Bourboule 252, avenue Agis Ledru 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
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©archives municipales

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