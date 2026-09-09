Tribune publique des tennis La Bourboule, Tennis de La Bourboule, La Bourboule

samedi 19 septembre 2026 · Tennis de La Bourboule · La Bourboule

Informations pratiques

Tribune publique des tennis La Bourboule 19 et 20 septembre Tennis de La Bourboule Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de la Tribune historique des tennis /exposition de photographies anciennes

Renseignements auprès de l’Office du tourisme :

Place de la République

63150 La Bourboule

04 73 65 57 71

Tennis de La Bourboule 252, avenue Agis Ledru 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Pour l’édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de La Bourboule propose un programme de visites d’exception. De nombreux édifices, publics ou privés vont en effet ouvrir leurs …

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