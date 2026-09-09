Visite de La Maison Rozier, Maison Rozier, La Bourboule

Informations pratiques

Visite de La Maison Rozier 19 et 20 septembre Maison Rozier Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

la Maison Rozier accueille la Maison des fromages AOP d’Auvergne.

Départ des visites 10h, 15h, 17h le samedi 19 et le dimanche 20 septembre : réservation sur place au 06 81 04 52 06

Maison Rozier 225 Bd Georges Clemenceau, 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 04 52 06 »}] Anciennement un salon de thé et une pâtisserie-confiserie, la Maison Rozier a été construite de 1920 à 1923 et a été restaurée de 2020 à 2023. L’immeuble est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 2001, en raison notamment de ses mosaïques (façade et sol du rez-de-chaussée) et de ses papiers peints. Le mobilier néo-Louis XVI (14 éléments) est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2018 et a été restauré par l’Atelier Philippe Allemand, restaurateur du train L’Orient-Express. La façade de la Maison Rozier représente un témoignage unique, à La Bourboule, de l’Art nouveau. Aujourd’hui, la Maison Rozier accueille la Maison des fromages AOP d’Auvergne.

Anciennement un salon de thé et une pâtisserie-confiserie, la Maison Rozier a été construite de 1920 à 1923 et a été restaurée de 2020 à 2023. L’immeuble est inscrit à l’inventaire supplémentaire des…

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