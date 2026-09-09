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AGENDA · La Bourboule

Visite de La Maison Rozier, Maison Rozier, La Bourboule

samedi 19 septembre 2026 · Maison Rozier · La Bourboule

Visite de La Maison Rozier, Maison Rozier, La Bourboule

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Rozier
Adresse
225 Bd Georges Clemenceau, 63150 La Bourboule
Ville
63150 La Bourboule
Département
Puy-de-Dôme

Visite de La Maison Rozier 19 et 20 septembre Maison Rozier Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

la Maison Rozier accueille la Maison des fromages AOP d’Auvergne.
Départ des visites 10h, 15h, 17h le samedi 19 et le dimanche 20 septembre : réservation sur place au 06 81 04 52 06

Maison Rozier 225 Bd Georges Clemenceau, 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 04 52 06 »}] Anciennement un salon de thé et une pâtisserie-confiserie, la Maison Rozier a été construite de 1920 à 1923 et a été restaurée de 2020 à 2023. L’immeuble est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 2001, en raison notamment de ses mosaïques (façade et sol du rez-de-chaussée) et de ses papiers peints. Le mobilier néo-Louis XVI (14 éléments) est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2018 et a été restauré par l’Atelier Philippe Allemand, restaurateur du train L’Orient-Express. La façade de la Maison Rozier représente un témoignage unique, à La Bourboule, de l’Art nouveau. Aujourd’hui, la Maison Rozier accueille la Maison des fromages AOP d’Auvergne.
Anciennement un salon de thé et une pâtisserie-confiserie, la Maison Rozier a été construite de 1920 à 1923 et a été restaurée de 2020 à 2023. L’immeuble est inscrit à l’inventaire supplémentaire des…

©archives municipales

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