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AGENDA · La Bourboule

Visite de l’Hôtel Métropole, Hôtel Métropole, La Bourboule

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Métropole · La Bourboule

Visite de l’Hôtel Métropole, Hôtel Métropole, La Bourboule

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel Métropole
Adresse
Avenue de Verdun 63150 La Bourboule
Ville
63150 La Bourboule
Département
Puy-de-Dôme

Visite de l’Hôtel Métropole 19 et 20 septembre Hôtel Métropole Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’Hôtel Métropole
Renseignements et réservations auprès de l’Office du tourisme :
Place de la République
63150 La Bourboule
04 73 65 57 71

Hôtel Métropole Avenue de Verdun 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
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©archives municipales

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