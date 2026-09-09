Visite de l’Hôtel Métropole, Hôtel Métropole, La Bourboule
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Métropole · La Bourboule
Informations pratiques
Visite de l’Hôtel Métropole 19 et 20 septembre Hôtel Métropole Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite de l’Hôtel Métropole
Renseignements et réservations auprès de l’Office du tourisme :
Place de la République
63150 La Bourboule
04 73 65 57 71
Hôtel Métropole Avenue de Verdun 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Pour l’édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de La Bourboule propose un programme de visites d’exception. De nombreux édifices, publics ou privés vont en effet ouvrir leurs …
©archives municipales
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