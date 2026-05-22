Tributes de l’été Rolling Stones Chamonix-Mont-Blanc
Tributes de l’été Rolling Stones Chamonix-Mont-Blanc vendredi 31 juillet 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Tributes de l’été Rolling Stones
Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Not the Rolling Stones , tribute band des Rolling Stones au Parc Couttet à Chamonix Un concert gratuit à ne pas manquer ! Organisé par l’Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
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Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com
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English :
Not the Rolling Stones , a Rolling Stones tribute band at Chamonix’s Parc Couttet A free concert not to be missed! Organized by the Chamonix-Mont-Blanc Valley Tourist Office.
L’événement Tributes de l’été Rolling Stones Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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