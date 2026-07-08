Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Trico’sette

16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-17 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-22 2026-08-28

Un moment pour papoter, tricoter et crocheter, avec une boisson et/ou une pâtisserie.

Sur inscription, possibilité de réserver le brunch du samedi également .

16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 38 62 06

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English :

L’événement Trico’sette Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue