Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tricot Mondrian (suite) Micro Folie Civray

Tricot Mondrian (suite) Micro Folie Civray

Tricot Mondrian (suite) Micro Folie Civray samedi 9 mai 2026.

Lieu : Micro Folie

Adresse : 2, place du Maréchal Leclerc

Ville : 86400 Civray

Département : Vienne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Civray

Tricot Mondrian (suite)

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Un moment convivial pour apprendre et paratger autour de la laine. Que vous débutiez ou non, repartez avec une réalisation faite main et l’envie de continuer. Gratuit, sur inscription.   .

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tricot Mondrian (suite)

L’événement Tricot Mondrian (suite) Civray a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Civray (Vienne)