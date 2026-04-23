Tricot Mondrian (suite) Micro Folie Civray
Tricot Mondrian (suite) Micro Folie Civray samedi 9 mai 2026.
Civray
Tricot Mondrian (suite)
Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Un moment convivial pour apprendre et paratger autour de la laine. Que vous débutiez ou non, repartez avec une réalisation faite main et l’envie de continuer. Gratuit, sur inscription. .
Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
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English : Tricot Mondrian (suite)
L’événement Tricot Mondrian (suite) Civray a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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