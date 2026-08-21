Tricote Papote, Médiathèque intercommunale La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Tricote Papote Vendredi 2 octobre, 14h00 Médiathèque intercommunale La Boussole Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

À tous les amateurs de tricot, crochet et de laine, débutants ou experts, venez apprendre, échanger et vous perfectionner aux côtés de passionnés dans une ambiance conviviale.

Venez quand vous voulez, restez autant que vous le souhaitez !

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

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