TRICOTHON 2026 Limoges en couleurs

Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les jeunes élus du Conseil municipal des enfants (CME) de Limoges organiseront la deuxième édition de leur manifestation conviviale et festive Limoges en couleurs . Le temps d’une journée, les enfants proposeront des animations dans le centre-ville afin de montrer qu’il est possible d’utiliser l’espace public différemment, de manière ludique. Des décorations originales en Tricotag viendront habiller le mobilier urbain (bancs, poteaux, barrières, jardinières, etc.) de manière colorée en utilisant la technique du tricot ou du crochet.

Informations auprès des organisateurs. .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 63 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : TRICOTHON 2026 Limoges en couleurs

L’événement TRICOTHON 2026 Limoges en couleurs Limoges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Limoges Métropole