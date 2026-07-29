Tricot’thé Médiathèque Intercommunale Montélimar
jeudi 3 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Tricot’thé
Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 14:30:00
fin : 2026-09-03 17:00:00
Date(s) :
2026-09-03
Vous souhaitez essayer ou vous remettre au tricot ou au crochet ? Rejoignez-nous pour ce rendez-vous convivial et créatif. Apportez vos aiguilles, votre laine et votre bonne humeur !
Ouvert à tous, débutants ou non.
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Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Would you like to try your hand at knitting or crocheting—or get back into it? Join us for this fun and creative get-together. Bring your needles, yarn, and a positive attitude!
Open to everyone, beginners and experienced crafters alike.
L’événement Tricot’thé Montélimar a été mis à jour le 2026-07-21 par Montélimar Tourisme Agglomération
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