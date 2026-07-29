Tricot’thé Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Tricot’thé

Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 14:30:00

fin : 2026-09-03 17:00:00

Date(s) :

2026-09-03

Vous souhaitez essayer ou vous remettre au tricot ou au crochet ? Rejoignez-nous pour ce rendez-vous convivial et créatif. Apportez vos aiguilles, votre laine et votre bonne humeur !

Ouvert à tous, débutants ou non.

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Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Would you like to try your hand at knitting or crocheting—or get back into it? Join us for this fun and creative get-together. Bring your needles, yarn, and a positive attitude!

Open to everyone, beginners and experienced crafters alike.

L’événement Tricot’thé Montélimar a été mis à jour le 2026-07-21 par Montélimar Tourisme Agglomération