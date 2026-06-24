Trifola’Express Train Restaurant de la Trifola Place de la Gare Craponne-sur-Arzon
Trifola’Express Train Restaurant de la Trifola Place de la Gare Craponne-sur-Arzon dimanche 25 octobre 2026.
Craponne-sur-Arzon
Trifola’Express Train Restaurant de la Trifola
Place de la Gare Gare de Craponne Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
tout compris train, repas, boissons
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 12:30:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Venez manger à bord du Trifola’ Express à l’occasion de la Trifola, confortablement installé à bord de de la célèbre Rame Grand Parcours des années 50 (RGP2-X2709) tout en regardant défiler les paysages vallonnés et boisés du Haut-Forez.
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Place de la Gare Gare de Craponne Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14
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English :
Come and dine aboard the Trifola’ Express during the Trifola, comfortably seated aboard the famous 50s Rame Grand Parcours (RGP2-X2709) as you watch the rolling, wooded landscapes of the Haut-Forez pass by.
L’événement Trifola’Express Train Restaurant de la Trifola Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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