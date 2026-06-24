Trifola’Express Train Restaurant de la Trifola Place de la Gare Craponne-sur-Arzon dimanche 25 octobre 2026.

Craponne-sur-Arzon

Trifola’Express Train Restaurant de la Trifola

Place de la Gare Gare de Craponne Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

tout compris train, repas, boissons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 12:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Venez manger à bord du Trifola’ Express à l’occasion de la Trifola, confortablement installé à bord de de la célèbre Rame Grand Parcours des années 50 (RGP2-X2709) tout en regardant défiler les paysages vallonnés et boisés du Haut-Forez.

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Place de la Gare Gare de Craponne Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14

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English :

Come and dine aboard the Trifola’ Express during the Trifola, comfortably seated aboard the famous 50s Rame Grand Parcours (RGP2-X2709) as you watch the rolling, wooded landscapes of the Haut-Forez pass by.

L’événement Trifola’Express Train Restaurant de la Trifola Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay