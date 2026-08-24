Informations pratiques

Rodez

Trinquons Atelier Incontournable Vins et Fromages

8 place Emma Calvé Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Mercredi 7 Octobre 2026 Vins & Fromages à Rodez 19h30. Durée de l’atelier 1h30 environ.

Inscription au plus tard 2 jours avant la date de l’atelier.

Chaque atelier découverte comprend

6 vins d’artisans sélectionnés par nos soins,

Une planche de tapas, réalisée maison, avec des produits de saison, bio et locaux,

Un nombre de personnes limité a 12 personnes maximum,

Fourniture de verres adaptés & crachoirs,

Une transmission ludique et participative animée par 1 sommelier passionné et adepte du partage.

L’atelier débute à 19h30 (une présence 5/10min avant sera appréciée).

Nous pouvons annuler l’atelier s’il y a moins de 8 participants, dans ce cas nous vous rembourserons votre réservation sur le champ.

Nous pensons aussi aux personnes végétariennes, précisez le au moment de la commande dans la rubrique destinée aux précisions. 45 .

8 place Emma Calvé Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 7 75 78 67 12 bonjour@trinquonsaveyron.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wednesday, October 7, 2026? Wines & Cheeses in Rodez? 7:30 p.m. Workshop duration: approximately 1 hour and 30 minutes.

Registration must be completed no later than 2 days before the workshop date.

L’événement Trinquons Atelier Incontournable Vins et Fromages Rodez a été mis à jour le 2026-08-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)