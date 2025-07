Trio Aralia Compiègne

Trio Aralia Compiègne vendredi 13 mars 2026.

Trio Aralia

6 Avenue Thiers Compiègne Oise

Début : 2026-03-13 20:30:00

Impossible de résister à ces trois chefs-d’oeuvre réunis pour un concert jubilatoire où la mélancolie romantique cède la place aux passions ardentes du tango ! L’excellent Trio Aralia nous transporte d’une atmosphère viennoise raffinée à l’effervescence de Buenos Aires, lors d’une soirée à la croisée des continents et des émotions !

Le Trio Aralia, lauréat de plusieurs concours internationaux, s’impose aujourd’hui comme l’un des ensembles les plus prometteurs de sa génération. Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et fort de collaborations avec les grands noms du quatuor européen (Quatuor Ébène, Alban Berg, Talich), il séduit par son jeu complice, sa richesse sonore et l’intelligence de ses interprétations.

Pour ce programme, le trio explore trois visions très contrastées du monde, portées par des oeuvres majeures du répertoire de la musique de chambre. Le Trio n°2 de Franz Schubert, une oeuvre lumineuse et poignante, à l’écriture lyrique et mélodique dont le célèbre second mouvement, repris au cinéma dans Barry Lyndon, en fait un incontournable du répertoire romantique. Le Trio n°2 de Dmitri Chostakovitch composé en 1944, rend un hommage intime et déchirant à un ami disparu. Tour à tour sombre, violent et ironique, il donne à entendre toute la profondeur humaine du compositeur. Et enfin irriguées par le tango nuevo, Les Quatre Saisons de Buenos Aires d’Astor Piazzolla évoquent bien plus que le cycle climatique elles dessinent un portrait vibrant de la vie dans les quartiers populaires de la ville, entre lutte, amour et désillusion.

Une soirée où la musique de chambre devient à la fois mémoire, révolte et célébration.

Une rencontre à ne pas manquer !

6 Avenue Thiers Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

