Trio Goliath, Office de Tourisme, Châtillon-sur-Indre

Informations pratiques

Trio Goliath Dimanche 20 septembre, 18h45 Office de Tourisme Indre

50 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:45:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:45:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00

Goliath est un trio de chanson française aux talents pluriels qui compose ensemble. Guidés par une approche intuitive, les rythmes et les couleurs offrent un écrin où leur poésie réaliste vient prendre corps. L’instrumentation devient ainsi épurée se teintant parfois de folk, de blues ou encore de jazz. Une attention particulière est portée aux harmonies vocales.

Office de Tourisme 5 Place du Vieux-Château 36700 Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire 02 54 38 74 19 https://berry-touraine-valdeloire.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 38 74 19 »}]

Goliath est un trio de chanson française aux talents pluriels

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