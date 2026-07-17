Trio Goliath, Office de Tourisme, Châtillon-sur-Indre
dimanche 20 septembre 2026 · Office de Tourisme · Châtillon-sur-Indre
Informations pratiques
Trio Goliath Dimanche 20 septembre, 18h45 Office de Tourisme Indre
50 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:45:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:45:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00
Goliath est un trio de chanson française aux talents pluriels qui compose ensemble. Guidés par une approche intuitive, les rythmes et les couleurs offrent un écrin où leur poésie réaliste vient prendre corps. L’instrumentation devient ainsi épurée se teintant parfois de folk, de blues ou encore de jazz. Une attention particulière est portée aux harmonies vocales.
Office de Tourisme 5 Place du Vieux-Château 36700 Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire 02 54 38 74 19 https://berry-touraine-valdeloire.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 38 74 19 »}]
Goliath est un trio de chanson française aux talents pluriels
©EQUINOXE
À voir aussi à Châtillon-sur-Indre (Indre)
- Aux origines de Châtillon le village de Thoizelay Châtillon-sur-Indre 18 juillet 2026
- Visite guidée de la terrasse du château de Pierre de la Broce Châtillon-sur-Indre 22 juillet 2026
- Visite d’un atelier de créateur de bijoux en argent Châtillon-sur-Indre 23 juillet 2026
- Apéros-dégustation Châtillon-sur-Indre 23 juillet 2026
- Les Échappées Estivales contes sur mesure inspirès de George Sand Châtillon-sur-Indre 5 août 2026