Trio Original : Flûte traversière, Hautbois & Violoncelle église St Philippe du Roule Paris
Trio Original : Flûte traversière, Hautbois & Violoncelle église St Philippe du Roule Paris dimanche 28 juin 2026.
Carl Philip Emanuel BACH : Sonate
Alexandre TANSMAN : Suite
Joseph HAYDN : Trio Londonien
Eugène BOZZA : Trois Nocturnes
Grażyna BACEWICZ : Trio
Sylvia FILUS : extrait de Suite Espagnole
par Le Tri’Ondes
Ilona Lockhart, Flute : se produit au sein des orchestres du Trinity College, Royal Irish Academy of Music, National Youth Orchestra of Ireland… Installée en France, chambriste passionnée, elle partage son temps entre la scène et la transmission enseignant la musique à la British School of Paris.
Jemma Bausor, Hautbois : formée dans les deux principaux conservatoires de Londres, Royal College of Music et Royal Academy of Music. Carrière distinguée avec Orchestre ou musique de chambre à travers l’Europe (BBC Concert Orchestra et le Royal Philharmonic Concert Orchestra…) En tant que soliste, interprété de nombreux concertos et a enregistré en solistes et orchestre pour le cinéma et TV.
Ladislav SZATHMARY, Violoncelle : débute au Gustav Mahler Jugend Orchester, sous la direction de Claudio ABBADO. Puis se produit dans de nombreux pays du monde en tant que soliste, avec Orchestre National de Radio Slovaque ou Philharmonie Slovaque… Public et critique toujours conquis par son très grand lyrisme, doublé d’une profonde subtilité.
Musique de Chambre en Trio Original par de grands solistes internationaux
Le dimanche 28 juin 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T16:00:00+02:00_2026-06-28T17:00:00+02:00
église St Philippe du Roule 15′ rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
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