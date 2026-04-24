Trio Venux Quai des Arts Argentan
Trio Venux Quai des Arts Argentan mercredi 3 juin 2026.
Argentan
Trio Venux
Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Trio Venux
Art équestre, gospel et chant lyrique Compagnie Equine Situ
Un cheval, une écuyère et une chanteuse entament un jeu
poétique. Dans une relation d’écoute et une connexion
permanente entre les trois acteurs, naît une communion
musicale partagée.
Terrain de pétanque, quartier des
Provinces Argentan
(repli xxxxxxxxxxxxxx si intempéries)
Tout public. Gratuit, accès libre .
Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr
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English : Trio Venux
L’événement Trio Venux Argentan a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres d’Argentan Intercom
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