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Trio Venux Quai des Arts Argentan

Trio Venux Quai des Arts Argentan mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Quai des Arts

Adresse : 1 Rue de la Feuille

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Argentan

Trio Venux

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:30:00
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Trio Venux
Art équestre, gospel et chant lyrique Compagnie Equine Situ
Un cheval, une écuyère et une chanteuse entament un jeu
poétique. Dans une relation d’écoute et une connexion
permanente entre les trois acteurs, naît une communion
musicale partagée.
Terrain de pétanque, quartier des
Provinces Argentan
(repli xxxxxxxxxxxxxx si intempéries)
Tout public. Gratuit, accès libre   .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00  contact@quaidesarts.fr

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English : Trio Venux

L’événement Trio Venux Argentan a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres d’Argentan Intercom

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