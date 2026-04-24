Trio Venux Quai des Arts Argentan

Argentan

Trio Venux

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 16:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Trio Venux

Art équestre, gospel et chant lyrique Compagnie Equine Situ

Un cheval, une écuyère et une chanteuse entament un jeu

poétique. Dans une relation d’écoute et une connexion

permanente entre les trois acteurs, naît une communion

musicale partagée.

Terrain de pétanque, quartier des

Provinces Argentan

(repli xxxxxxxxxxxxxx si intempéries)

Tout public. Gratuit, accès libre .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

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English : Trio Venux

L’événement Trio Venux Argentan a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres d’Argentan Intercom