Trip’Art Party : Matières, Fort Risban, Calais

Informations pratiques

Trip’Art Party : Matières 19 et 20 septembre Fort Risban Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Par la photographie, venez redécouvrir le patrimoine qui constitue votre paysage. Entre observations, énigmes, histoires, l’artiste Benoît Saison vous propose une rencontre-spectacle sous forme d’impromptu, liant récit et pratique artistique participative, pour une interprétation de votre environnement.

En itinérance entre le Fort Risban et l’Hôtel de Ville de Calais.

Benoît Saison, artiste

Fort Risban 15 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Par la photographie, venez redécouvrir le patrimoine qui constitue votre paysage. Entre observations, énigmes, histoires, l’artiste Benoît Saison vous propose une rencontre-spectacle sous forme liant…

© Benoît Saison