Troc aux plantes Saint amant de Bonnieure Val-de-Bonnieure
Troc aux plantes Saint amant de Bonnieure Val-de-Bonnieure vendredi 1 mai 2026.
Val-de-Bonnieure
Troc aux plantes
Saint amant de Bonnieure Logis Val-de-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
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Saint amant de Bonnieure Logis Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 44 08 59
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English :
L’événement Troc aux plantes Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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