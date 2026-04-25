Troc aux plantes Saint amant de Bonnieure Val-de-Bonnieure

Val-de-Bonnieure

Troc aux plantes

Saint amant de Bonnieure Logis Val-de-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

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Saint amant de Bonnieure Logis Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 44 08 59

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English :

L’événement Troc aux plantes Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente