Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris
Informations pratiques
Retrouvons-nous Samedi 18 avril
à partir de 16h, Samedi 16 mai de 11h45 à 13hde 10h à 12h. L’activité du samedi 27 juin est annulée.
Entrée libre.
Le fonds écologie de la bibliothèque Marguerite Audoux a été créé en 2023. Il faits écho aux collections des autres bibliothèques de prêt de Paris Centre : Arthur Rimbaud, La Canopée et Charlotte Delbo.
L’accent a été mis sur les livres qui abordent l’écologie dans une dimension quotidienne, pratique et qui sont destinés aux enfants et aux adultes.
Vous y trouverez des ressources pour découvrir ou approfondir vos connaissances, pour :
- imaginer des activités créatives
- trouver des idées de loisirs en plein air
- observer et comprendre ce qui nous entoure
- aménager sa vie quotidienne
- se déplacer et voyager
- ainsi que des livres permettant de comprendre les mécanismes des dérèglements environnementaux actuels et des différentes façons d’agir et se projeter dans l’avenir.
Vous aimez jardiner, rempoter, planter ? Vous avez envie d’apprendre ? Venez découvrir nos nouveaux services et échanger vos graines et boutures à la bibliothèque.
Le samedi 12 décembre 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 03 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:00:00+02:00
fin : 2026-12-12T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T17:00:00+02:00;2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T17:00:00+02:00;2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T17:00:00+02:00
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux
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