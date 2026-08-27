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Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris

Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Marguerite Audoux
Adresse
10 rue Portefoin
Ville
75003 Paris
Département
Paris

Retrouvons-nous Samedi 18 avril

à partir de 16h, Samedi 16 mai de 11h45 à 13hde 10h à 12h. L’activité du samedi 27 juin est annulée.

Entrée libre.

Le fonds écologie de la bibliothèque Marguerite Audoux a été créé en 2023. Il faits écho aux collections des autres bibliothèques de prêt de Paris Centre : Arthur Rimbaud, La Canopée et Charlotte Delbo.

L’accent a été mis sur les livres qui abordent l’écologie dans une dimension quotidienne, pratique et qui sont destinés aux enfants et aux adultes.

Vous y trouverez des ressources pour découvrir ou approfondir vos connaissances, pour :

  • imaginer des activités créatives
  • trouver des idées de loisirs en plein air
  • observer et comprendre ce qui nous entoure
  • aménager sa vie quotidienne
  • se déplacer et voyager
  • ainsi que des livres permettant de comprendre les mécanismes des dérèglements environnementaux actuels et des différentes façons d’agir et se projeter dans l’avenir.

Vous aimez jardiner, rempoter, planter ? Vous avez envie d’apprendre ? Venez découvrir nos nouveaux services et échanger vos graines et boutures à la bibliothèque.
Le samedi 12 décembre 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 03 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:00:00+02:00
fin : 2026-12-12T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T17:00:00+02:00;2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T17:00:00+02:00;2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T17:00:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin  75003 Paris
+33144785520 https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux


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