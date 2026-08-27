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Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

samedi 12 décembre 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris

Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Marguerite Audoux
Adresse
10 rue Portefoin
Ville
75003 Paris
Département
Paris

Vous aimez jardiner, rempoter, planter ? Vous avez envie d’apprendre ? Venez découvrir nos nouveaux services et échanger vos graines et boutures à la bibliothèque.

Retrouvons-nous samedi 12 décembre de 15h à 17h.
Le samedi 12 décembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-12T16:00:00+01:00
fin : 2026-12-12T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T17:00:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin  75003 Paris
+33144785520 https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux


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