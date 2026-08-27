Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Informations pratiques

Vous aimez jardiner, rempoter, planter ? Vous avez envie d’apprendre ? Venez découvrir nos nouveaux services et échanger vos graines et boutures à la bibliothèque.

Retrouvons-nous samedi 12 décembre de 15h à 17h.

Le samedi 12 décembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-12T16:00:00+01:00

fin : 2026-12-12T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T17:00:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



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