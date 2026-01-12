Troc de plantes Châtillon-sur-Loire

Troc de plantes

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Gratuit

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

2026-10-03

Le 3 octobre, l'ECLAT organise un troc de plantes au centre socio-culturel de Châtillon-sur-Loire ! Échangez boutures, graines et conseils entre passionnés de jardinage dans une ambiance conviviale. Un rendez-vous parfait pour enrichir son jardin et partager sa passion. Entrée libre !

Le 3 octobre, l’ECLAT propose un troc de plantes au centre socio-culturel de Châtillon-sur-Loire, une occasion parfaite pour partager la passion du jardinage. Jardiniers amateurs ou confirmés pourront échanger boutures, graines, plants et conseils dans une ambiance conviviale. Ce moment de partage permet de découvrir de nouvelles variétés, d’enrichir son jardin et d’apprendre des astuces auprès d’autres passionnés. Aromatiques, vivaces, plantes d’intérieur ou légumes anciens, chacun peut trouver de quoi diversifier son espace vert. Un rendez-vous idéal pour allier nature, échanges et écologie, ouvert à tous, avec la promesse de repartir les mains pleines et l’esprit inspiré. Entrée libre, participation ouverte à tous. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

English :

On September 27, ECLAT is organizing a plant swap at the Châtillon-sur-Loire socio-cultural center! Swap cuttings, seeds and advice between gardening enthusiasts in a convivial atmosphere. The perfect way to enrich your garden and share your passion. Free admission!

